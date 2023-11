Isărescu taie speranțele românilor cu credite: „Nu discutăm despre reducerea dobânzii până când nu vedem că inflaţia se duce bine în jos”

Vineri, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat că nu va fi redusă dobânda de politică monetară până când inflația nu va scădea. Oficialul BNR a subliniat faptul că reducerea dobânzii cheie urmată de majorarea acesteia, ca urmare a creșterii inflației, reprezintă \”cea mai proastă combinație\”.

„Să fie foarte clar că nu discutăm (despre reducerea dobânzii de politică monetară – n.r.) până când nu vedem că inflaţia se duce bine în jos. Ce facem? Ne apucăm să creăm anticipaţie că relaxăm. Cea mai proastă combinaţie este să te duci cu rata de politică monetar în jos, să constaţi că inflaţia de fapt nu scade, ci o ia din nou în sus şi să te apuci să o creşti din nou. Nu ne jucăm cu rata de politică monetară. Mai facem jocuri, în anumite limite, cu dobânzile pe piaţă”, a spus Mugur Isărescu, în cadrul conferinței de prezentare a Raportului asupra inflaţiei.

Isărescu a fost întrebat despre reducerea dobânzilor de politică monetară în regiune. Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia se uită atât la Banca Centrală Europeană cât şi la băncile din regiune, subliniind că nicio ţară din regiune, care are politici monetare bazate pe flotarea cursului de schimb, nu are problema fiscal – bugetară pe care o are România.

Sursa: Newsinn