InfoCons a lansat unica aplicatie pentru a veni in sprijinul consumatorilor. Printr-o simpla scanare a codului de bare pot afla instant informatii utile, precum:

Ingrediente;

Numeric aditivi alimentari si tipul acestora;

Cantitate sare;

Cantitate zahar;

Astfel, consumatorii AU PUTEREA DE A LUA CELE MAI BUNE DECIZII PENTRU EI, bazându-se pe informațiile generate de aplicația InfoCons. Totodata consumatorii poate genera o lista de produse preferate pentru a afla instant cantitatea totala pe care aceste produse o au din punct de vedere al: aditivilor alimentari si tipul acestora, sare, zahar si calorii. Astfel, acestia pot decide daca consuma sau nu toate aceste produse in functie de rezultatele obtinute.

Aplicatia InfoCons se descarcă GRATUIT și este disponibilă atât pentru sistemul de operare Android, cât și pentru cel IOS.

Când poți utiliza aplicația InfoCons? Aplicația InfoCons poate fi utilizată de oricine, oricând și de oriunde! Fie că ești acasă și îți plănuiești viitoarea listă de cumpărături, scanând ce deja ai în casă, fie că te afli chiar la cumparaturi aplicația InfoCons îți este la îndemână și îți sare în ajutor!

Ce este aplicația InfoCons? Aplicația InfoCons este un instrument dedicat pentru protecția consumatorilor, gândită și dezvoltată pentru a facilita procesul de achiziționare a produselor și citire a etichetelor. Premisa de la care plecăm? Un consumator educat este un consumator informat!

Toți consumatorii indiferent de vârstă, gen sau locație pot utiliza acest instrument care le oferă o radiografie instantă a informațiilor de pe etichetă.

În urma scanării produselor, vei putea accesa următoarele opțiuni:

PREFERINTE: buton care indică dacă produsul scanat se încadrează (culoarea verde) sau nu (culoarea roșie) în opțiunile tale stabilite (secțiunea „Alegerea mea”) privind cantitatea de zahăr, sare, numericul de aditivi alimentari cât și tipul de aditivi alimentari dintr-un produs scanat

NUMAR E-URI: buton care indică numericul de aditivi găsiți în produsul scanat. În cazul în care dorești mai multe informații despre aditivii alimentari identificați, acestea pot fi vizualizate prin accesarea butonului cu numeric de e-uri.

SALVEAZĂ: la accesarea (apăsarea) butonului „Salveaza” vei salva produsul în secțiunea „Produse Salvate”. Din secțiunea respectivă poți oricând să selectezi unul sau mai multe produse și vei vedea totalurile privind cantitatea de zahăr, sare, calorii și, respectiv, numericul si tipul aditivilor alimentari identificați în produsele selectate. La a doua accesare/apăsare a butonului „Salveaza” vei putea elimina produsul din lista ta. Este disponibil doar pentru utilizatorii autentificați.

INGREDIENTE: la accesarea butonului „Ingrediente” se va afișa lista de ingrediente ale produsului scanat

RECICLEAZĂ: la accesarea butonului „Reciclează” vei putea vizualiza lista Centrelor de colectare unde poți recicla ambalajul produsului scanat.

RECLAMAȚIE: la accesarea butonului „Reclamație” vei putea completa „Formularul de reclamație” cu datele problemei pe care ai întâmpinat-o în legătură cu produsul scanat. Este disponibil doar pentru utilizatorii autentificați.

COMPLETEZĂ: în cazul în care consideri că un produs are datele incomplete sau nu este regasit in baza de date, poți ajuta la îmbunătățirea acesteia prin completarea informațiilor lipsă. Este disponibil doar pentru utilizatorii autentificați.

CALCULATOR: la accesarea acestui buton vei putea insera cantitatea pentru produsul scanat și vei afla cantitatea de sare, zahăr și calori aferentă cu cantitatea de produs selectată. Astfel, dacă produsul scanat are 100 de grame, tu vei putea cu ajutorul calculatorului să afli cantitatea de sare, zahăr și calori pentru o cantitate mai mare, de exemplu 350 de grame.

ATENȚIONĂRI: la accesarea acestui buton vei vedea avertismentele/atenționările disponibile pentru acest produs.

DISTRIBUIE: la accesarea acestui buton, vei putea distribui produsul scanat cu prietenii tăi pentru a împărtăși informațiile găsite.

Meniu principal

GĂSEȘTE PRODUSUL: La accesarea acestui buton, vei fi redirecționat către pagina principal a aplicației, pentru a putea scana un nou produs.

ALEGEREA MEA: La accesarea acestui buton, vei putea complete un formular cu preferințele tale de consum pentru : cantitatea de sare, zahar, numeric aditivi si tipul de adtivi . După completarea formularului, aplicatia InfoCons îți va semnala la fiecare scanare, dacă produsul este sau nu conform cerințelor tale.

CONTUL MEU: Acest buton te va trimite la pagina cu datele tale de logare.

PRODUSE SALVATE: Aici vei găsi produsele pe care le-ai salvat prin butonul „SALVEAZA” din pagina produsului scanat. Le poți, mai departe, bifa pentru a vedea cantitățile totale de sare, zahăr, calorii și aditivi cat si tipul acestora.

„Prima aplicatie care te ajuta sa decizi TU pentru TINE, fara a mai fi influentat de mesaje publicitare sau alte tipuri de mesaje! Astfel, ce mananci, cat mananci, ce cumperi, cat cumperi de unde cumperi sunt decizii care devin real ale tale! Aplicatia InfoCons, fiind la inceput de drum, este un pionier in domeniu si asteptam ca fiecare dintre consumatori sa ne impartaseasca bunele si relele, pentru a o putea dezvolta, dar si de a o completa cu produse care astazi nu se regasesc in baza de date. Este o aplicatie care te ajuta si cand calatoresti: esti In Dubai, in Grecia sau in Rusia, in China sau in Finlanda, cu ajutorul aplicatiei InfoCons, poti tu sa decizi pentru tine ceea ce mananci si ce cumperi. Ia atitudine, nu te lasa influentat, decide tu pentru tine!”, Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons