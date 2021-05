„La nivelul județului Covasna, 70% dintre pensionarii care au dat statul în judecată au câștigat. Avem și județe în care au câștigat în proporție de 90%, mai ales județe unde a existat o industrie mai dezvoltată, cu mai multe elemente de calcul pentru pensii și acolo pensionarii câștigă în proporție de 90%. Aș spune că media, uitându-mă acum, nu am evidența finală, este undeva în jur de 80% dintre cei care se adresează instanței. Deci 80% dintre pensionarii care dau în judecată statul pentru recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate câștigă”, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan la o Ediție specială la Realitatea PLUS.

„Statul român nu plătește avocați. Statul român realizează acest proces de reprezentare în instanță prin departamentele juridice și v-aș invita o dată cu mine să intrați într-un departament juridic dintr-o casă județeană de pensii sau puteți merge singuri și pur și simplu veți fi impresionați de pereți de dosare în care oamenii aceia trebuie să se uite și într-un fel să înțeleagă că pensionarii au dreptate, dar ei să respecte legea în vigoare. Acesta este paradoxul. (…) Tot ceea ce vă spun reprezintă o argumentație în plus ca acest proces pe care l-am început, unic în istoria noastră postdecembristă să fie dus la bun sfârșit. A mai existat o tentativă de recalculare a pensiilor între cred că 2005-2006 în care într-un an de zile au fost recalculate 1 milion de pensii. Noi ne propunem să recalculăm 5 milioane de pensii într-un an și jumătate. Deci este un proces fără precedent și este o adevărată reformă pe care noi ne-am propus-o și asumat-o”, a concluzionat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a precizat că în ultimii cinci ani s-au plătit circa 50 de milioane de lei doar pentru asistența juridică în procese care au fost câștigate de către pensionarii reclamanți.

Sursa: Realitatea de Bucuresti