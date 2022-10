Durerea in piept este un simptom care poate ascunde o multitudine de cauze. Desi pe multi ii poate duce cu gandul la un posibil infarct miocardic, este bine de stiut faptul ca exista si cauze mai putin ingrijoratoare care se pot manifesta in acest fel. Cu totii am avut macar o data in viata o durere localizata la nivelul pieptului fara ca acest lucru sa insemne neaparat o afectiune cardiologica.