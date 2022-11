Au inceput audierile în forță pentru destructurarea mafiei gunoaielor. Anca Alexandrescu – realizatorul emisiunii Culisele Statului Paralel promite dezvăluiri fără precedent, miercuri, începând cu ora 18.00, după ce un avocat-cheie, apropiat de gruparea Romprest, acuzată că a prejudiciat statul cu aproape 200 de milioane de euro, a ajuns la audieri la DIICOT.

„Amicii mei, cu ghilimele, de la Romprest tremură grav. După ce m-au jignit, m-au dat în judecată, se dovedește că tot ce am spus despre acest grup infracțional organizat, care a spălat sute de milioane de euro din bani publici, care s-au dus în diferite grupulețe, partide, prieteni, este adevărat.

Diseară, la ora 18.00, vom avea documente care arată că am avut dreptate, inclusiv cu mafia de la Aeroport, cu directorul Duțulescu. Era mână în mână cu această mafie. Veți vedea ce documente au cerut autoritățile. Domnul Grindeanu tremură și el. Toate s-au desfășurat sub neasul lui. Am făcut solicitări și la el, și la dl Mândrescu, și la Aeroport. Eu voi continua cu această luptă cu mafia gunoaielor, întreaga țară este sub această mafie. Diseară o să vedeți festival cu ce a ceut DNA de la compania Aeroporturi.

Le este frică, de aia tac, sunt foarte mulți bani la mijloc, bani publici. În afară de asta, sunt implicate nume până la cel mai înalt nivel în această mafie. Am avut invitați inclusiv oameni din copania Romprest care ne-au povestit ce s-a întâmplat acolo.

Statul paralel există în continuare. Acești băieți devalizează bugetul public în continuare. Nu îi vom lăsa până când nu vor fi pedepsiți. Îi aplaud pe procurorii care au făcut aceste demersuri și care au cerut documentele pe care noi le-am cerut în emisiune. Toată această mafie trebuie destructurată. Această țară are șanse dacă își fac treaba”, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Miercuri, un avocat-cheie apropiat de gruparea Romprest – acuzată că a prejudiciat statul cu aproape 200 de milioane de euro a ajuns la audieri la sediul Parchetului AntiMafia.