D- Eu v-am spus că nu m-am uitat niciodată la el, ca nu vreau să fiu martor la o infracțiune. L-am ținut…

A – Puteați să-l depuneți la o autoritate.

D- Eu vă spun că așa se transmit bazele de date.

Dna Socol a fost dintotdeauna personajul din casa SRI.

D- Doamna Socol, dacă ar vorbi de adevăratelea, și dacă se hotărăște să vorbească de adevăratelea, vă repet, poate ar trebui să înceapă să spună cu mitele pe care la dat ofițerilor SRI.

A – Ofițeri sau cei din conducerea SRI?

D – Dânsa știe perfect și dacă începe cu aceste lucruri să vorbească…

A- Credeți că au ajuns bani și la Coltea și la Maior?

D – Dacă va spun că da, o să îmi spuneți „ce dovezi ai?”. Doamna Socol, dacă vrea întradevăr să fie corectă la interviu cu dumneavoastră, să spună banii pe care ia dat în permanență unor ofițeri de rang superior din Sri, care au ajutat-o în permanență să își dezvolte firma prin niște licitații. Și dacă începe cu chestiunea asta, atunci poate că are credibilitatea necesară să vorbească și de alte persoane, să spunem, civile.

D- Dacă dânsa va da numele și va spune sumele… Cam cât de credibil credeți că aș fi eu dacă v-aș spune dumneavoastră un nume care, pur și simplu, a venit și a spus că el vrea să îi ceară lui Socol 400.000 de euro? Cât de credibil aș fi?

D- N-aș fi. Dar eu am stat la masă cu unul din principalii artizani al discuției noastre de astăzi, care când mi-a spus chestia asta m-am ridicat de la masă și am plecat. Și doamna Socol mi-a confirmat mai târziu că i-a și dat banii.

A- Cui?

D- Gândiți-vă cine a coordonat aceste proiecte/

A- Dl Zamfir? Stătescu?

D- Dvs spuneți, nu eu.

D- Eu am fost participant la discuția cu unul din ei. Am rămas atunci blocat, eu am plecat de la masă.

A- Dvs ați luat vreun ban?

D – Nu, nu eu nu am luat personal niciun ban.

5

A – Și atunci procurorii pe ce se bazează când spun că v-au găsit acești bani în niște conturi și că ați făcut achizitii care nu se justifică.

D- Când vezi niște bani, dpdv judic, pot să rep multe infracțiuni. În funcție de Voința procurorului, se pot încadra în infracțiuni mai grele sau mai ușoare.

Oamenii și-au schimbat de vreo 3-4 ori declarația astfel încât s-au dus spre infracțiunea cea mai gravă, nevrând să se uite la lucrurile acestea evidente. Și care arată clar că nu se susțin acuzațiile de luare de mită. Ceea ce eu până la urmă n-am spus că eu nu am făcut greșeli. Am făcut greșeli.

01.00.25

Am făcut greșeli, dar măcar să fiu judecat pentru lucrurile care le am făcut în mod real, nu pentru chestiile care vor alții neapărat să își atingă … Sau să își construiască cariere pe băgat în pușcărie a onora, ca să justifice succesul profesional. Pentru că nu e în regulă./

A – Săptămâna viitoare aveți termen. Credeți că vor condamnat definitiv?

D- Eu nu mai îmi fac mari mari iluzii cu ce se întâmplă la ora asta. Am și văzut săptămâna trecută lucrurile semnalate și prin presă și trăită de mine… Pentru mine procesul este încheiat. Că se termină miercuri, că se termină peste două săptămâni sau o lună… Eu nu prea mai am speranțe.

A- Dar la instanța de fond ați încercat?

D- Nu, a fost o audiere f rapidă. I-am spus doamnei atunci „luați și vă rog frumos uitați”. Apropo caietul ăsta de sarcini nu există în rechizitoriu.

A- Dar l-ați depus ca probatoriu la instanță?

D- Nu, că nu a fost primit.

A- vă condiderați o victimă a statului paralel?

D- Sunt prizonierul și a greșelilor mele… am stat cu ei la masa, dar și din cauza faptului că eram și mult mai tânăr pe vremea aia și îmi doream foarte mult să rămână ceva în urmă. Mi-am dorit foarte mult acest card de sănătate, credeam și cred în continuare că acest card de sănătate este cel mai bun proiect care s-a făcut vreodată. Faptul că a trebuit să participi la o groază de compromisuri în lumea asta cenușie, subterană, a oamenilor acestora, este o greșeală pe care, vă spun … Dacă astăzi m-ați pune să o iau de la capăt, nu cred că aș mai face-o.

Culisele statului paralel | Lucian Duță, dezvăluiri despre falimentul CNAS din cauza Big Pharma și folosirea cardului de sănătate pentru Big Brother