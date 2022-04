Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, îi cere ministrului de Interne Nicolae Bode măsuri după ce a fost dată o amendă de 10.000 de lei la un protest organizat împotriva crimelor din Ucraina în fața Ambasadei Rusiei, în condițiile în care manifestația a fost pașnică. Bobby Păunescu acuză că jandarmii au avut o atitudine provocatoare față de cei care participau la mitingul împotriva războiului pornit de Rusia în Ucraina.

Bobby Păunescu a relatat duminică seară că la mitingul pro-Ucraina și împotriva crimelor făcute de Armata rusă, organizat pe 27 martie la Ambasada Rusiei, a primit o amendă de 10.000 de lei din partea unor jandarmi. Bobby Păunescu a fost prezent la mitingul de acum două săptămâni alături de Marius Bostan, inițiator RePatriot, și Teodor Mărieș, președintele Asociației „21 Decembrie 1989”. Amenda a fost luată de T. Mărieș, organizatorului mitingului de susținere a Ucrainei, de solidaritate a poporului ucrainean, împotriva invaziei Rusiei.

„De ce in România sunt sancționați cei care protestează împotriva războiului din Ucraina? M-ați invitat la un miting in fața ambasadei Rusiei, impotriva razboiului. Am venit sa susțin. Majoritatea erau din Ucraina. Era un miting pro-european. Era un miting ca să se oprească crimele.

M-ați atras într-o cursă, dvs (Marius Bostan – n.red.) și dl Mărieș. Pentru că această manifestație nu trebuie să aibă loc în România, pentru că primești amendă. Dl Mărieș a primit amenda… Este o amendă de 10.000 de lei. Mare parte din România este împotriva războiului”, a declarat Bobby Păunescu, dumincă seară, la B1TV.

La rândul lui, Marius Bostan, inițiatorRePatriot, care a fost și el la mitingul din 27 martie în fața Ambasadei Rusiei, a acuzat că „autoritatile jandarmeriei se comporta ca fiind rusesti. A fost miting de sustinere a Ucrainei, au fost copii refugiati din Ucraina, personalități importante”.

„De ce m-ați băgat în asta când România este împotriva Ucrainei și pro Putin?” a întrebat ironic Bobby Păunescu, adăugând că „ați vrut să mă băgați și pe mine in mitingul asta. Am venit pentru că sunt împotriva crimelor. Sunt supărat ca m-ați băgat intr-o chestiune, desi România are un alt drum”.

„Ne va spune dl ministru de Interne, să spună ce se întâmplă, de ce nu ai voie să faci miting pro-Ucraina. Te duci în fața Ambasadei Rusiei și ești pedepsit. Cum este posibil așa ceva?! Eu am venit acolo în acel spirit. Dar este o amendă, este statul român.

Rugămintea este să i se pună domnului ministru de Interne întrebarea cum de a fost amendată această chestiune, plus că nu i s-a mai dat voie să facă miting duminică. Erau multe femei ucrainence, cu copii…

Era un jandarm acolo, a venit, erau doi jandarmi și au început să creeze un conflict, eram înainte de emisiune, am trecut pe acolo. Era liniște, strigau, în perimetru. Acel jandarm a spus <<mergeți mai încolo>>, dar nu aveai unde, că dădeau mașinile peste tine. Dl Bostan a ripostat: <<Unde să mă duc, e în stradă>>. Și jandarmul i-a spus <<Mai disciplinat!>>”, a relatat Bobby Păunescu.

„Am fost martor, am văzut ce s-a întâmplat. Jandarmu lrespectiv a provocat. Au provocat, dupa care a plecat, nu l-am mai vazut, tocmai ca să provoace asta. Asta deranjează, că avea steagul României.

Jandarmul nu este unul singur. Credeți că a fost ideea lui?”, a mai spus Bobby Păunescu.

Întrebat când se va achita amenda, Bobby Păunescu a replicat că „nu se achită nimic, se dă afară acel jandarm. Această amendă va fi anulată, că dacă nu, va fi multă lume pe stradă. Ministrul de Interne are ocazia să spună da, a fost o greșeală.

Am văzut clar cum acel jandarm a instigat. Deranjam somnul celor de la Ambasada rusă, nu știu ce făceam… Era un angajat al nostru, plătit de cetățenii români, a provocat. A venit amenda. Acum, dl Bode sa arate… Ideea e ca acest lucru nu trebuie să se întâmple. Dacă lucrurile mici se propagă , nu mai poți opri lumea. Nu uitați că peste 60% sunt împotriva clasei politice…”.

„Nu putem să-l criticăm pe premierul de la Budapesta atât timp cât la noi se intampla acelasi lucru”, a continuat, ironic, Bobby Păunescu.

„Dvs (Marius Bostan – n.red.) ați trecut linia roșie și veți fi decredibilizat, vi se pregateste un dosar, dvs și dlui Mărieș. Miting agresiv… Și e steagul american în spate, pentru aceasta s-a dat amenda”, a mai spus Bobby Păunescu, adăugând că mitingul a fost pașnic, cu multe femei din Ucraina, cu copii, făcut în perimetrul trasat de oamenii de ordine.

„Eu sunt împotriva războiului, a agresiunii, o țară mai mică să fie atacată… Suntem împotriva acestor crime, am fost alături de cei care au manifestat, viața contează, este darul suprem primit de la Dumnezeu.

Am văzut foarte clar că România nu prea este de acord cu ce spune Polonia, cu ce spun țările civilizate, asta am văzut.

Dacă au venit cu atât tupeu și a udat această amendă, să vină leadershipul, sunt convins că nu este de acord cu așa ceva. Sunt convins că urmarea unei chestii atât de mici poate avea urmări foarte mari. (…)

Pe mine mă intereseaza să confirme cine a dat ordinul acestei amenzi, cine a provocat.

Iar dl Bode are șansa, motive să facă o curățenie profundă în ograada dânsului, să intre în toate departamentele care continuă să protejeze agresiunea Rusiei în Ucraina, cu bombe inegale, cu defragmentare, aruncate în locuri…, în piețe, tocmai pentru a omorî mai multă lume, rănesc foarte mulți oameni. E mult mai grav când vezi oameni răniți, în scaune cu rotile…”, a mai declarat Bobby Păunescu, duminică seară, la B1 TV.

„Promit că data viitoare vom organiza mai bine (miting – n.red.). Voi participa la următorul miting pe care îl vom organiza sâmbăta viitoare, așa cum trebuie, nu numai la ambasada rusă, ci la toate instituțiile din țară controlate… , și asta e lupta. România încă e controlată de cei care au luat puterea în 90, oamenii lor. Eu nu am o problemă cu cetățenii ruși. Rusia a adus istoriei, culturii mondiale foarte mult. Dar România este România, Rusia este Rusia. Deocamdată România este șpăguită de oameni care au închis mult (în țară – n.red.) și vin din Rusia”, a mai spus Bobby Păunescu.