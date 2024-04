Atac sângeros la metroul din Londra.5 oameni duși la spital

Atacul a avut loc la stația de metrou Hainault, din nord-estul Londrei, potrivit Sky News. Mai multe persoane au fost înjunghiate, iar stația a fost închisă.

Nu se știe dacă este vorba despre un atac terorist sau despre o răfuială. Mai multe drumuri din zonă au fost închise. Un bărbat a fost reținut de polițiști.

Într-o comunicare pe rețeau X, Serviciul de Ambulanță londonez a raportat că atacul a fost anunțat la ora locală 6:54.

„Am trimis multiple resurse la fața locului. Colaborăm cu partenerii noștri in situații de urgență, am acordat asistență și am transporat la spital cinci persoane”. Potrivit unor surse citate de SkyNews, ar fi fost atacați și oameni ai legii, dar nu este clar dacă se află printre persoanele spitalizate.