Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a precizat că actualul sezon gripal afectează mai mult copiii şi a făcut apel la părinţi să nu îi ducă la spital dacă au forme uşoare sau medii de gripă, ci să consulte medicul de familie. Ministrul are și o recomandare pentru părinți în acest sens.

”Impactul mai mare este pentru copii, mai puţin pentru adulţi. Asta nu înseamnă că sezonul gripal care a început practic nu va evolua şi nu va afecta şi populaţia adultă. Virusul sinciţial respirator care produce o epidemie în momentul de faţă, prezentă şi în România şi în alte ţări, în Europa sau chiar în Statele Unite, afectează copiii. Este o boală virală care poate să producă anumite complicaţii, bronşită de obicei şi evoluţia unora dintre copii e mai dificilă”, a declarat Rafila, luni seara, la un post tv.

Întrebat dacă sunt suficiente locuri în spitale, pentru copiii cu viroze, ministrul social-democrat a făcut un apel către părinţi, cărora le-a cerut să nu blocheze activitatea Unităţilor de Primiri Urgenţe (UPU). El le-a făcut, astfel, următoarea recomandare:

”Tocmai pentru ca să putem să uşurăm acest lucru şi să nu trebuiască părinţii să aştepte ore întregi la unităţile de primiri urgenţe, am înfiinţat la nivel naţional mai multe centre ambulatorii de evaluare a copiilor care au forme uşoare sau forme medii. Deci cei care merg la medicul de familie şi medicul de familie consideră că au nevoie de investigaţii suplimentare pot să meargă în aceste centre de evaluare. Lista lor este disponibilă la Ministerul Sănătăţii, la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică. Şi acolo părinţii pot să ducă copiii fără niciun fel de problemă, să fie evaluaţi, să primească tratament şi dacă este într-adevăr nevoie, vor fi trimişi la spital. Copiii cu forme uşoare sau medii nu trebuie să meargă la spital, e bine să evite să stea ore întregi, de exemplu la unităţile de primiri urgenţe, care sunt supraaglomerate şi lucru ăsta trebuie luat în considerare. Am făcut şi un ghid de bună practică privind modul în care un părinte trebuie să ia o decizie informată în cea ce priveşte propriu copil, dacă are o viroză respiratorie”.