Încă de la începutul acestei emisiuni vreau să vă mulțumesc, în numele echipei Realitatea Plus, pentru audiență, pentru mesaje, pentru susținere și pentru încredere! Va mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Știm că nu putem face nimic singuri. Avem nevoie de dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră aveți nevoie de noi. Trebuie să fim o singura voce pentru o deveni o putere de neînvins. Vocea poporului trebuie să fie auzită! Am fost tăcuți din diferite motive, cu sau fără argumente ce țin nu doar de caracter, ci și de împrejurări!

Știu că aveți dreptate și noi simțim asta in fiecare zi: s-a ajuns mult prea departe, mergem din rău in mai rău. Ne-am complăcut și am acceptat ca incompetenții să conducă tâlharii și trădătorii să fie speciali și prostii dictatoriali! Ei bine, renașterea României începe cu fiecare din noi! Nimeni de pe acest pământ nu este Dumnezeu! Așa cum se consideră unii dintre vremelnicii conducători aflați la putere. Nimeni nu are dreptul sa decidă cine trăiește și cine moare! Nimeni nu are dreptul să condamne un om cinstit fără să plătească pentru faptele sale! Nimeni nu are dreptul să-i umilească pe cei care, în tinerețea lor, au sacrificat totul, au muncit din greu ca să ne lase nouă o țară. Iar aici mă adresez mai ales politicienilor care au ajuns unde au ajuns, doar cu susținerea poporului! Deci poporul trebuie sa aibă ultimul cuvânt! Românii care va plătesc lună de lună confortul, secretarele, șoferii, va decontează benzina, avioanele, cazările, plimbările. Până și mâncarea pe care zilnic o consumați, tot din banii românilor de rând sunt! Cum poți să te îmbuibi când alții mor de foame? Cum poți sa iei de la săraci, ca să faci averi de miliarde? Cum vă uitați în oglindă, atunci când nimeni nu vă privește? Vă minți și atunci că reprezinți țara? Sau banii au cumpărat și ultimul strop de conștiință. Toate acestea sunt întrebări adresate conducătorilor incompetenți. Incompetență mare… Să nu așteptăm de la ei răspunsuri, că faptele lor vorbesc! Nu îi putem bagă pe toți in aceeași oala! Dacă am face asta ar însemna ca nu mai avem speranța! Doar ca putini au curaj sa spună sa acționeze sa își asume sa promoveze dreptatea și adevărul. Ne apropiem de alegeri, voi fi aici pe baricadă, alături de toată echipa Realitatea. Vă asigur că nu avem înțelegeri cu nimeni și vom întoarce fiecare candidat pe fiecare parte, doar ca să nu ne mai păcălim! Vreau să îi descoperim împreună pe cei ce vor binele românilor, dar și pe cei ce vor binele străinilor. Vom vedea curând cine este susținut din afara țării, dar și cine are sprijinul românilor. Următorii câștigători cred eu, sper din tot sufletul, vor fi cei care vor reuși să înlăture incompetenții, hoții, copiii de securiști de la butoane. Statul paralel și toți ce sunt nocivi trebuie să dispară din biroul de comandă, dar nu fără să dea socoteală! Nu fără a fi pedepsiți exemplar pentru privatizări, exploatări, sărăcire intenționată, doar ca să devină o mâna de oameni stăpâni pe sufletele și viețile noastre! Dacă nu făceam televiziune și nu va aflam poveștile, as fi spus că toate acestea sunt scenarii de film, nicidecum realități. De ce? Pentru că-s dure! Grele! Știu că nu vă putem aduce noi alinare, dar vrem să vă facem auzite durerile și să vă încurajăm sa aveți credință tare in Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, fiecăruia i se va face dreptate aici, pe pământ! Aveți încredere că nimic nu este permanent! Nici răul. Să fim uniți și vom depăși cu demnitate fiecare provocare. În fiecare necaz este și ceva bun! Trebuie sa găsim și ceva bun. Altfel, durerea și supărarea ne bagă in spital, ne mănâncă sănătatea, viața! Și nu vreți sa ajungeți pe mâinile unui fiu de torționar, nu? Să ne îngrijim de sănătate că este cea mai mare bogăție pe care o avem. Cât despre sănătatea publică, noi speram ca PNL sa găsească un ministru capabil, nu cum a făcut PSD! Veți vedea în această seară cum Rafila dă de pământ cu meritocrația, cum înlătură persoanele capabile în favoarea celor mai prost pregătiți, dar șmecheri, plagiatori și mincinoși cu diplomă. M-a întrebat o tânăra astăzi dacă mai are rost sa aducă prunci pe lumea asta, pentru că se teme de răutatea ce a cuprins lumea. Prefer să răspund public și am convingerea că multe tinere se întreabă la fel. Da, are rost! Viața este dar de la Dumnezeu iar fiecare copil vine cu misiunea lui, cu bucuriile și împlinirile sufletești pe care nu poți sa le înțelegi, să le trăiești dacă nu ești părinte. Nu încurajez avorturile! Militez pentru viață! Asta este menirea noastră! Când nu se vor mai naște prunci, să ne cuprindă groaza că se apropie sfârșitul! Să gândim cu mintea noastră, să cercetăm, să întrebam, să muncim, să construim și vom găsi soluția potrivită care va scoate România din criză, dar li oamenii care fac investiții în școală, în poliție și armată, în justiție și sănătate. Să-i eliminăm pe cei care ne-au trădat și au luat șpăgi de zeci sau sute de milioane doar ca să trăiască ei și ai lor bine, iar copiii și bunicii noștri sunt nevoiți să îndure frig, foame și lipsuri cumplite. Am fost vânduți chiar de cei care ne-au mințit cu reforme în toate domeniile, de am ajuns cu educația și sănătatea în ruine, cu industria pe butuci, cu armata rămasă, ca nivel al dotărilor, în urma multor țări. Sub atenta păstorire a guvernanților, am ajuns la peste 1,3 milioane de persoane în sistemul bugetar, cu aproape 600 de parlamentari și cu o mulțime de speciali. Aici se sifonează banii statului, aici se sifonează fondurile care ar trebui direcționate către dezvoltarea țării. Chiar și faultat de cârmuitori și de străini, statul român are o economie pe plus. Nu pentru că ar avea lideri capabili, mai degrabă din inerție. Suntem o națiune bogată, în ciuda jafului de proporții pe care nici măcar nu le putem cuprinde. Și de aceea ochii hulpavi ai dușmanilor privesc cu jind către ce avem noi. Și reușesc să facă ce vor grație unor lideri fără coloană vertebrală și închină, pentru binele lor efemer, viitorul acestui popor. Suntem de mii de ani pe acest pământ, iar națiunea noastră nu s-a format peste noapte, ca urmare a unor tratate, ci s-a coagulat prin jertfe colective și prin munca unor conducători care au pus binele celor mulți mai presus de cel al lor. Dar vouă, egoiștilor, incompetenților și trădătorilor, oare ce pedeapsă vi s-ar potrivi? Ar trebui să restituiți tot ce ați furat și ce nu dețineți pe drept și să trăiți ca restul, pe salarii sau pensii minime! Ia să vedeți atunci câtă furie v-ar cuprinde! Ce sentiment de neputință și disperare v-ar încerca, neștiind cum veți mai supraviețui până mâine. Asta simte poporul de care v-ați bătut joc cu nerușinare. Și să vă ferească bunul Dumnezeu de ziua în care i se va face sete de dreptate! Că noi iertăm și îndurăm, dar toate au o limită și v-ați jucat prea mult cu răbdarea noastră, a românilor. Mulți dintre ai noștri își iau și al treilea job, doar ca să poată achita facturile nesimțite. Alții taie din porțiile de mâncare, unii din lista de medicamente ori din cele necesare educației copiilor. Și mai sunt și cei care nu mai au din ce tăia. Îi vedeți? Vă pasă? Aici ne-ați adus pe noi, un neam demn și care nu am cerut nimănui nimic altceva decât bună pace. Vreți să ne luați tot, până și sfânta credință. Sunteți niște Iude fără de Hristos, care ne-ați vândut pentru câțiva arginți pe care vi i-au dat străinii. „Oameni care au comis infracțiuni rămân somități, se plimbă pe stradă, ocupă funcțiuni înalte în loc să-și petreacă viața la pușcărie. Trădătorii devin oameni mari și respectati, proștii devin administratori ai statului român. Trădătorul e geniu, plagiatorul e erou, pungașul devine bogat, panglicarul e om politic, cămătarul negustor, speculantul de idei e om cu principii ! Asta-i judecata poporului nostru!”, ne scria Mihai Eminescu, într-o ediție a ziarului „Timpul”, tipărită pe 15 mai 1879. Și vă întreb, dragi români, oare s-a schimbat ceva de atunci și până acum? Știm cu toții răspunsul, tocmai de aceea, azi e vremea sa schimbăm aceste lucruri. Și este nevoie ca fiecare dintre noi sa lupte, în felul lui, din poziția pe care o are în societate pentru a contribui la acest deziderat. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!