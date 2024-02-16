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Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari

Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari

Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 16 feb. 2024, 10:59

Halep a intentat procesul la un tribunal din New York, în Manhattan

În așteptarea unei decizii din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv care, în opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. 

În această speță Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari din partea Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, după ce fostul număr 1 mondial fost depistată pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, relatează Reuters.În vârstă de 32 de ani, Halep a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu ar fi fost dezvăluit pe etichetă. Halep a intentat procesul la un tribunal din New York, în Manhattan.La Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne au avut loc săptămâna trecută audierile în cazul Halep.

 „Cred cu adevărat că adevărul va ieşi la iveală şi că ziua în care voi fi pe teren va fi în curând"

, a declarat Halep la ieșirea de la audierile de la TAS.

Halep a câştigat Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019.

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