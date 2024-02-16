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Sport· 1 min citire
Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari
Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari
Halep a intentat procesul la un tribunal din New York, în Manhattan
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