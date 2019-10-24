Performanță realizată de la “Transilvania Taekwondo Open”

Sportivii Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club și secției de Taekwondo WT a Clubului Sportiv Botoșani au cucerit 20 de medalii la turneul “Transilvania Taekwondo Open” care a fost organizat săptămâna trecută la Cluj.

La această competiție au participat peste 250 de sportivi legitimați la 20 cluburi afiliate la Federația Română de Taekwondo WT. Din Botoșani au participat 20 de sportivi și 4 tehnicieni.Medaliații de la acest turneu național sunt următorii:

LOCUL 1

: Octavian BUDACĂ, Bianca COSTIC, Gabriel AGHIȚOAIE, Florin RACLEȘ și Robert Anuță.

LOCUL 2

: Cristian SENCIUC, Ana SĂNĂUȚANU, Beatrice BOSTAN, Iosua PAVĂL, Antonio FLOREA, Richard CHELARIU și Petrică BURLACU.

LOCUL 3

: Gabriel DÎRVARIU, Mario TOFAN, Sebastian AMARIEI, Nectarie CÎNTEC, Sara CHIRIEAC, Alexandru FUSA, Liviu FLOREA și Sabina BURSUC.Această deplasare a fost realizată cu sprijinul Clubului Sportiv Botoșani, a Farmaciei Anca se susține deplasarea sportivilor aflați în cadrul Direcției pentru Protecția Copilului și nu în ultimul rând cu sprijinul părinților sportivilor.„Sunt rezultate foarte bune, făcând parte din perioada de pregătire pentru Cupa României. Sunt mândru că putem aduce rezultate notabile județelor Botoșani și Suceava prin acești sportivi deosebiți. Urmează ediția a XX-a a Cupei României în municipiul Iași unde ne dorim obținerea unui număr mare de medalii de aur, deoarece sportivii noștri au această capacitate”, a declarat președintele-antrenor al Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club, dar și antrenorul secției de Taekwondo WT a Clubului Sportiv Botoșani, Denis-Paul MATEI – Centură neagră 4 DAN.

Asociația Brilliant Taekwondo Sporting Club are în prezent 3 grupe în municipiul Botoșani, 1 grupă în comuna Dumbrăveni (județul Suceava) și 1 în comuna Hănești (județul Botoșani).