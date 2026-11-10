Oțelul Galați, egalată în ultima secundă la Botoșani!

Oțelul Galați a ratat victoria la Botoșani, după ce gazdele au egalat în minutul 90+5. Pedro Nuno și Idowu au marcat în partida încheiată 1-1.
Oțelul Galați a fost foarte aproape să obțină o victorie importantă în deplasarea de la FC Botoșani, însă a pierdut două puncte chiar în ultimele momente ale partidei. Meciul disputat luni seara, în etapa a 15-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce gazdele au înscris golul egalizator în minutul 90+5.
Formația gălățeană a condus până aproape de final și părea că va întrerupe seria rezultatelor negative. Bucuria oaspeților a fost însă anulată de reușita lui Roland Idowu, care a stabilit scorul final în prelungiri.
Pedro Nuno a adus Oțelul în avantaj
Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii importante de gol. Zoran Mitrov a fost unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor, încercând să-l surprindă pe portarul Dur-Bozoancă în minutele 22 și 41, fără să reușească însă să înscrie.
După pauză, Oțelul a început să fie mai periculoasă, iar insistențele gălățenilor au fost răsplătite în minutul 69.
Pedro Nuno a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare venită de la Andrezinho. Reușita le-a oferit oaspeților avantajul și speranța că vor pleca de la Botoșani cu toate cele trei puncte.
Gazdele au încercat să revină în joc, iar în minutul 83 au trimis mingea în poartă prin Andrei Dumiter. Reușita nu a fost însă validată, arbitrul sancționând o poziție de ofsaid.
Roland Idowu a stricat sărbătoarea gălățenilor în minutul 90+5
Când victoria Oțelului părea deja asigurată, FC Botoșani a reușit să restabilească egalitatea chiar la ultima fază a întâlnirii.
În minutul 90+5, Roland Idowu a trimis mingea în poartă și a salvat un punct pentru formația pregătită de Marius Croitoru.
Golul a venit în cel mai dureros moment pentru echipa gălățeană, care a fost la câteva secunde de o victorie importantă în lupta pentru îmbunătățirea poziției din clasament.
Astfel, FC Botoșani și Oțelul Galați au încheiat partida cu scorul de 1-1.
Oțelul Galați rămâne pe locul 14 în SuperLiga
Remiza de la Botoșani nu reprezintă rezultatul dorit de gălățeni, care aveau mare nevoie de o victorie pentru a ieși din zona inferioară a clasamentului.
După disputarea celor 15 etape din turul sezonului regulat, FC Botoșani ocupă locul 12, cu 15 puncte acumulate, în timp ce Oțelul Galați se află pe poziția a 14-a, cu 13 puncte.
Pentru formația gălățeană, seria fără victorie continuă, iar punctele pierdute în ultimele secunde ale meciului de la Botoșani pot cântări greu în economia campionatului.
Rezultat final: FC Botoșani – Oțelul Galați 1-1 (0-0)
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