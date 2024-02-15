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Sport· 2 min citire
Lazio a învins-o pe Bayern Munchen (1-0), în optimile Ligii Campionilor
Lazio a învins-o pe Bayern Munchen (1-0), în optimile Ligii Campionilor
Lazio a făcut un joc tactic perfect în faţa unei formaţii aflate în criză
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