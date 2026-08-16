Fotbal: Arsenal a câştigat Community Shield, după 3-0 cu Manchester City

Meciul a fost arbitrat de Stuart Barrott.
Arsenal, campioana Angliei la fotbal, a început în forţă noul sezon competiţional, câştigând Community Shield, Supercupa Angliei, după o victorie cu 3-0 în faţa vicecampioanei Manchester City, duminică, la Cardiff, transmite AFP.
''Tunarii'' au cucerit al 18-lea lor trofeu în această competiţie, deschizând scorul după numai 23 de secunde, prin Riccardo Calafiori, după o pasă în adâncime a lui Myles Lewis-Skelly.
Noile achiziţii Bruno Guimaraes şi Christos Tzolis s-au adaptat foarte bine la sistemul de joc al londonezilor, care au mai înscris de două ori, Tzolis oferind assist-urile la golurile lui Kai Havertz (28) şi Martin Odegaard (48).
Astfel, echipa antrenată de Mikel Arteta poate aştepta liniştită meciul său de debut în noul sezon din Premier League, vineri, cu Coventry City. De partea cealaltă, succesorul lui Pep Guardiola, italianul Enzo Maresca, a debutat cu stângul pe banca tehnică a lui City, deţinătoarea Cupei Angliei.
Pe Principality Stadium au evoluat echipele:
Arsenal: Raya - Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapie, 60) - Lewis-Skelly (Zubimendi, 75), Bruno Guimaraes (Declan Rice, 46) - Madueke (Saka, 60), Odegaard (Eze, 84), Tzolis - Havertz (Gyokeres, 75).
Manchester City: Donnarumma - Husanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, 54) - Elliot Anderson (Rico Lewis, 60), Kovacic (Nico Gonzalez, 79) - Semenyo, Foden (Cherki, 60), Doku (Grealish, 60) - Haaland (Marmoush, 53).
Meciul a fost arbitrat de Stuart Barrott.
AGERPRES