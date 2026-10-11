Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0

Laurențiu Reghecampf a debutat cu o victorie la întoarcerea după aproape un deceniu ca antrenor al roș-albaștrilor, în meciul disputat sâmbătă seară pe Arena Națională împotriva formației din Galați.
Circa 10.000 de spectatori au asistat pe Arena Națională la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a lui FCSB.
Gazdele nu au impresionat în prima repriză în fața Oțelului, echipă care de asemenea a schimbat antrenorul în pauza din ultimele săptămâni, venind în capitală sub conducerea portughezului Rui Duarte.
Oțelul a fost aproape să deschidă scorul după o lovitură de cap a lui Nuno Pedro, la care portarul Târnovanu a avut un reflex de zile mari. Câteva secunde mai târziu, Sylla a intrat dur asupra lui Korenica și a fost eliminat, oaspeții rămânând în inferioritate.
FCSB a continuat să preseze, iar golul a venit după o fază fixă. Cisotti a mimat o centrare dintr-un corner, mingea a ajuns la Crețu, care l-a servit perfect pe Alexandru Stoian, intrat la pauză, și tânărul atacant a deschis scorul, 1-0.
Au urmat câteva minute de furie ale gălățenilor la poarta lui Târnovanu, salvat de Duarte la șutul lui Silva (’69). Meciul s-a terminat cu victoria la limită a lui FCSB, care obținuse un singur punct în ultimele cinci etape.