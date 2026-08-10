Advertising
Social· 1 min citire
Turist de 84 de ani, căutat timp de opt ore în Munții Făgăraș
Turist căutat în Munții Făgăraș / FOTO: Salvamont
Publicat10 aug. 2026, 10:24
Sursărealitatea.net
Un bărbat în vârstă de 84 de ani a fost căutat timp de aproximativ opt ore de salvamontiști și jandarmi montani, după ce s-a rătăcit în Munții Făgăraș, în timpul unei ascensiuni către Vârful Moldoveanu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:31Situație critică pe Dunăre: debitul rămâne la valori istorice. Vestea bună vine abia după 24 august
- 15:46Pericol pe calea ferată: trei minori au blocat mecanismul unui macaz. Ce sancțiune au primit
- 15:22Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News