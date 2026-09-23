Advertising
Social· 1 min citire
Tragedie pe drumul dintre Pașcani și Brătești. Trei oameni au murit, iar alte două persoane au fost rănite
Accident rutier
Doi copii și un adult au murit, miercuri seară, într-un accident produs în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:24NI anunță un nou bilanț după „amendamentul Fritz”: 67 de persoane trebuie să își înceteze funcțiile
- 17:30Mesajul lui Nicușor Dan de la ONU: România va continua să sprijine Ucraina și să își consolideze apărarea
- 17:11127 de oameni au murit în incendii de locuințe în primele 8 luni din 2026. Care sunt principalele cauze
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News