Radu Miruță a anulat definitiv scumpirea cartelei de metrou la 7 lei: „Nici dacă vine alt ministru nu poate crește prețul” VIDEO

Publicat 19 iun. 2026, 12:49 Sursă realitatea.net

Prețul biletului de metrou nu va mai crește. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat oficial anularea ordinului care ar fi urmat să majoreze tariful unei călătorii de la 5 la 7 lei.

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