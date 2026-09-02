Prima de carieră didactică 2026. Peste 183.000 de profesori au intrat în posesia banilor

Valoarea totală a sumelor virate profesorilor se ridică la 275,13 milioane de lei, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Prima de carieră didactică se acordă în fiecare an pentru susținerea dezvoltării profesionale și a activității didactice. Fondurile sunt asigurate prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Potrivit prevederilor legale, beneficiarii care își vor continua activitatea în sistemul de învățământ și în anul școlar 2026–2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027.
Ce categorie de cadre didactice pierde dreptul la prima de carieră didactică
Beneficiarii care nu mai sunt în activitate în sistemul de învățământ în anul școlar 2026–2027 și au sume rămase neutilizate la finalul anului școlar 2025–2026 vor pierde acești bani în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Verificarea beneficiarilor care rămân în sistem va fi realizată automat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), prin intermediul aplicației informatice și al bazei de date REGES-ONLINE. Ulterior, STS va transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene listele cu profesorii eligibili și cu cei care nu mai îndeplinesc condițiile pentru utilizarea fondurilor.
Prima de carieră didactică poate fi utilizată pentru participarea la cursuri de pregătire profesională, achiziția de cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare desfășurării activității didactice, în condițiile stabilite prin actele normative aplicabile.
Pentru anul școlar 2025–2026, cel puțin 65% din valoarea primei, respectiv 975 de lei, trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.
Celelalte categorii de cheltuieli eligibile, cel mult 35% din valoarea primei, sunt stabilite prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.325/2026, iar procedura specifică de implementare a măsurii este aprobată prin Ordinul comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului educației și cercetării și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 1.315/5.102/430/2026.