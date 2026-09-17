Pietonii, în centrul unei ample acțiuni de prevenție. Polițiștii au ieșit în stradă pentru „Ziua fără decese”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 18:07

Polițiștii rutieri din România au intensificat joi, 17 septembrie, filtrele și controalele în trafic, în cadrul operațiunii europene „COUNT”, care urmărește ca această zi să fie una fără persoane decedate în accidente rutiere.

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