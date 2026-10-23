Ministrul Educației propune 1.000 de posturi de paznici și pedepse mai aspre pentru violența în școli

Publicat 23 oct. 2026, 07:46 Sursă romaniatv

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a propus suplimentarea cu 1.000 de posturi de paznici în școli și adoptarea unor pedepse mai aspre pentru agresorii profesorilor, după atacurile din Bistrița și Pitești.

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