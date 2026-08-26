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Medic stomatolog din Botoșani, reținut după ce ar fi raportat peste 1.000 de servicii fictive
Stomatolog/ Arhivă foto
Publicat26 aug. 2026, 11:20
SursăRealitatea.Net
Un medic stomatolog în vârstă de 73 de ani din Botoșani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive și ar fi încasat ilegal 112.000 de lei de la bugetul de stat. Banii erau destinați serviciilor medicale acordate elevilor, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
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