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Medic stomatolog din Botoșani, reținut după ce ar fi raportat peste 1.000 de servicii fictive

Stomatolog/ Arhivă foto

Stomatolog/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat26 aug. 2026, 11:20
SursăRealitatea.Net

Un medic stomatolog în vârstă de 73 de ani din Botoșani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive și ar fi încasat ilegal 112.000 de lei de la bugetul de stat. Banii erau destinați serviciilor medicale acordate elevilor, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Percheziții la domiciliul și cabinetul medicului

Reținerea medicului a avut loc după ce, marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile au fost efectuate la domiciliul și sediul profesional al medicului, suspectat de comiterea infracțiunii de obținere ilegală de fonduri, în formă continuată.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, anchetatorii au stabilit, în urma probatoriului administrat, că medicul ar fi raportat servicii medicale fictive în perioada ianuarie 2020 – iunie 2024.

Peste 1.000 de servicii medicale fictive, raportate

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 de lei din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor”, a transmis oficialul IPJ Botoșani.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe mijloace materiale de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei. Printre acestea se află dispozitive electronice și înscrisuri considerate relevante pentru stabilirea situației de fapt.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

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