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Debitul Dunării scade din nou. Trei utilaje lucrează pentru redirijarea apei spre Cernavodă
Nivel Dunăre/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 14:56
SursăRealitatea.Net
Trei utilaje de dragare intervin în zona Cernavodă pentru remodelarea albiei Dunării, în încercarea de a asigura debitul necesar repornirii reactoarelor centralei nucleare. Lucrările continuă, însă autoritățile nu pot indica deocamdată un termen de finalizare, în condițiile în care debitul fluviului rămâne mult sub valorile normale pentru această perioadă.
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