Autotren cu semințe de floarea-soarelui, răsturnat în Pasul Mestecăniș. Trafic dirijat pe DN 17

Incidentul s-a produs la kilometrul 168+300, în județul Suceava. DRDP Iași le recomandă șoferilor să circule cu atenție în zonă.
Un autotren încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat pe DN 17, la kilometrul 168+300, în Pasul Mestecăniș, județul Suceava, potrivit unei informări publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. În urma incidentului, traficul rutier este dirijat de polițiști, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonă.
Deocamdată, în informarea DRDP Iași nu sunt precizate cauzele producerii evenimentului și nici dacă au fost înregistrate persoane rănite. Conducătorii auto care tranzitează sectorul de drum trebuie să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea temporară instituită la fața locului.
Recomandări pentru ceață și carosabil umed
În general, în condiții de ceață, vizibilitate redusă sau carosabil umed, Poliția Română recomandă reducerea vitezei, mărirea distanței față de vehiculul din față, folosirea luminilor de întâlnire și, atunci când este cazul, a celor de ceață. Șoferii sunt îndemnați să evite depășirile și manevrele riscante, să nu frâneze brusc și să se asigure că parbrizul, geamurile și farurile oferă o vizibilitate cât mai bună.
Datele oficiale arată că siguranța rutieră rămâne o problemă majoră în România. În 2025, la nivel național au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave, soldate cu 1.293 de morți și 3.125 de persoane rănite grav. Față de 2024, numărul accidentelor grave a scăzut cu 285, iar cel al persoanelor decedate cu 185.