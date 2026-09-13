Social· 1 min citire

Anchetă de proporții după ce o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava. Oamenii au fost îngroziți: "Tare m-am speriat"

Explozie dronă

Explozie dronă

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat13 sept. 2026, 07:13
SursăRealitatea PLUS

Este anchetă de proporții după ce o dronă a căzut într-o comună din județul Suceava, aproape de casele oamenilor, a explodat și a provocat un incendiu. O femeie ar fi fost lovită de o bucată din aceasta, iar un geam de la o locuință din altă gospodărie s-a spart, după ce mai multe bucăți au căzut din aparatul de zbor.

Oamenii din zonă spun că au primit mesaje Ro-Alert după care au auzit o bubuitură puternică. Drona s-a prăbușit la o distanță extrem de mică de locuințele din Botoșenița Mare.

„Am auzit o bubuitură. Când am ajuns acolo, prăpăd. Au sunat de acolo și au zis să ne depărtăm. Am plecat de acolo. I-a spart geamul vecinei, i-a venit o bucată pe mână și restul, atât e. Când am ajuns, o bucată de porumb era pârlită toată și erau bucăți de plastic. Dacă cădea pe casa cuiva, ce se întâmpla?”, spun oamenii.


La scurt timp specialiștii de la Serviciul Român de Informații, polițiștii criminaliști și jandarmii au ajuns la fața locului pentru a face cercetări. Din primele date, drona a zburat și prin Botoșani.

„Nu mi-am dat seama pe moment ce s-a întâmplat. Când am ieșit afară, erau câteva femei aici, țipau. I-a luat foc mâna. Eu tare m-am speriat”, spune o femeie.

Incidentul vine după ce sâmbătă dimineață, un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din stațiunea Eforie Nord. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anchetadronă prăbuşităsuceavadrona suceavadrona botosani

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe