Afacerea cu vize de flotant: până la 1500 lei pentru o adresă fictivă. Părinții, constrânși să cumpere pentru înscrierea copiilor la școli

Publicat 4 sept. 2026, 10:00 Sursă Realitatea PLUS

Vizele de flotant au ajuns să fie vândute la vedere pe internet, iar o adresă în acte poate costa până la 1.500 de lei. Proprietarii își oferă locuințele pentru cei care au nevoie de o reședință fictivă, iar tranzacțiile sunt negociate direct, inclusiv pentru părinții care încearcă să își înscrie copiii la școli din zonele dorite.

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