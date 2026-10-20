Acțiuni de siguranță rutieră pentru pietoni în Botoșani în perioada ploioasă

Publicat 20 oct. 2026, 11:11 Sursă Botoșani24

În perioada 20-26 octombrie 2026, polițiștii rutieri din Botoșani intensifică verificările pentru prevenirea accidentelor cu pietoni, oferind sfaturi esențiale pentru traversarea drumului în condiții de ploaie.

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