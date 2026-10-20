Acțiuni de siguranță rutieră pentru pietoni în Botoșani în perioada ploioasă

În perioada 20-26 octombrie 2026, polițiștii rutieri din Botoșani intensifică verificările pentru prevenirea accidentelor cu pietoni, oferind sfaturi esențiale pentru traversarea drumului în condiții de ploaie.
În această săptămână, forțele de ordine din județul Botoșani desfășoară acțiuni specifice dedicate siguranței pietonilor. Măsura vine ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, care pot crește riscul producerii unor evenimente rutiere.
Ploaia, carosabilul umed și vizibilitatea redusă reprezintă factori de risc majori pentru pietoni în această perioadă. Autoritățile atrag atenția asupra necesității prudenței maxime la traversarea drumului.
Recomandări pentru pietoni
Polițiștii rutieri au transmis o serie de indicații clare pentru a evita accidentele:
Traversați strada doar prin locurile permise, asigurându-vă înainte că operațiunea poate fi realizată în siguranță.
Verificați permanent dacă ați fost observați de șoferii vehiculelor care se apropie.