92 de străini cercetați penal la Botoșani în nouă luni, potrivit Poliției

Biroul pentru Imigrări al Județului Botoșani a înregistrat 92 de dosare penale împotriva cetățenilor străini și a depistat 26 de șederi ilegale în perioada ianuarie-septembrie 2026.
Structurile de poliție din județul Botoșani au intensificat controalele în primele nouă luni ale anului, concentrându-se pe combaterea șederii ilegale și a muncii la negru. Potrivit bilanțului oficial al Biroului pentru Imigrări, aproximativ 50 de acțiuni de control au fost organizate între 1 ianuarie și 30 septembrie 2026.
Verificările au fost efectuate în mod inopinat la reședințele declarate ale străinilor și la sediile angajatorilor. Operațiunile s-au desfășurat în sistem integrat, cu sprijinul polițiștilor, jandarmilor, polițiștilor de frontieră și al inspectorilor de muncă (ITM).
În urma controalelor, 26 de cetățeni străini au fost depistați în situații ilegale. Din acest număr, 16 persoane au fost puse în legalitate, iar pentru șapte au fost emise decizii de returnare cu plecare voluntară. În cazurile mai grave, trei străini au primit decizii de returnare sub escortă, doi dintre ei fiind conduși până la punctul de trecere a frontierei. O altă persoană a fost plasată în custodie publică, într-un centru specializat, în vederea expulzării forțate.
Polițiștii au aplicat 99 de amenzi pentru abaterile constatate. Bilanțul operațional include și un număr de 92 de cazuri în care cetățeni străini sunt cercetați penal de structurile de anchetă, conform raportului Poliției de Imigrări Botoșani.
Birocrație și avize de muncă
Biroul pentru Imigrări a soluționat 1.758 de cereri în perioada analizată. Dintre acestea, 1.278 au vizat avize de muncă pentru noi angajați, iar 480 s-au referit la prelungirea dreptului de ședere sau la invitații. De asemenea, 80 de permise de ședere au fost eliberate cetățenilor ucraineni beneficiari ai protecției temporare.
Pentru prevenirea abaterilor, polițiștii de imigrări și inspectorii ITM Botoșani au desfășurat campanii de informare destinate angajatorilor locali și lucrătorilor străini. Acestea au vizat explicarea noilor reglementări legislative și a posibilităților de prelungire legală a accesului pe piața muncii.