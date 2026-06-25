Canicula afectează animalele de companie: câinii și pisicile, expuși riscurilor de supraîncălzire

Publicat 25 iun. 2026, 10:39 Sursă realitatea.net

Temperaturile ridicate din timpul verii nu afectează doar oamenii, ci și animalele de companie. Câinii și pisicile pot suferi rapid de insolație, deshidratare sau șoc termic dacă nu sunt protejați corespunzător în perioadele de caniculă. Iată câteva sfaturi practice care te-ar putea ajuta să le vii în ajutor prietenilor necuvântători.

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