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PSD decide astăzi dacă intră la guvernare alături de Executivul condus de Adrian Veștea

PSD

PSD

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 21 iun. 2026, 09:17

Partidul Social Democrat se reunește duminică, de la ora 16:00, în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a lua decizia finală privind participarea la viitorul Guvern condus de Adrian Veștea. Social-democrații analizează atât varianta intrării la guvernare, cât și posibilitatea de a susține Executivul doar din Parlament.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că discuțiile din interiorul partidului s-au concentrat în ultimele zile asupra programului de guvernare și a impactului măsurilor propuse. Potrivit acestuia, decizia va fi luată după finalizarea tuturor consultărilor interne.

În negocierile cu viitorul premier, PSD a stabilit mai multe linii roșii, printre care se numără protejarea și majorarea veniturilor populației. Conducerea partidului susține că orice acord de guvernare trebuie să includă măsuri clare pentru sprijinirea pensionarilor, salariaților și a categoriilor vulnerabile.

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