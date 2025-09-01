Politica· 1 min citire

PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN ȘI URSULA VON DER LEYEN VIZITEAZĂ PORTUL MILITAR CONSTANȚA ȘI BAZA 57 AERIANĂ

1 sept. 2025, 12:05
PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN ȘI URSULA VON DER LEYEN VIZITEAZĂ PORTUL MILITAR CONSTANȚA ȘI BAZA 57 AERIANĂ

PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN ȘI URSULA VON DER LEYEN VIZITEAZĂ PORTUL MILITAR CONSTANȚA ȘI BAZA 57 AERIANĂ

Realitatea de BotosaniArticol scris de Realitatea de Botosani

Președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor efectua o vizită comună la Portul Militar Constanța și la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”

Luni după-amiază, președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor efectua o vizită comună la Portul Militar Constanța și la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, informează Administrația Prezidențială.

Von der Leyen va sosi la baza aeriană la ora 15:00, după care va vizita, împreună cu președintele român, fregata „Regele Ferdinand”. Ulterior, cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale, vor discuta cu militarii dislocați și vor susține o conferință de presă comună.

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării UE – NATO și pe măsuri de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride. Vizita face parte dintr-un turneu european al șefei Comisiei, care va include și Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria, subliniind sprijinul UE pentru statele membre cu frontiere comune cu Rusia sau Belarus.

Sursa: Newsinn

Citește și:

Mai multe articole despre

ursula von der leyen, nicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Politica

Mai Multe