Piperea, după consultările cu Nicușor Dan: „Chiar dacă mi-a dat dreptate că suntem occidentali și europeni, nu ne consideră o soluție”

Publicat 23 iun. 2026, 15:12 Sursă realitatea.net

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a tras primele concluzii după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, anunțând că președintele Nicolae Dan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de premier, în ciuda blocajului politic persistent.

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