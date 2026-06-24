Ciprian Ciucu, tăcere totală în fața jurnaliștilor, după acuzațiile DNA. Tribunalul București decide soarta controlului judiciar

Publicat 24 iun. 2026, 10:00 Actualizat 24 iun. 2026, 10:05 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a fost la Tribunalul București, acolo unde judecătorii trebuie să decidă dacă îi ridică sau nu controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. Magistrații de la Tribunalul București analizează contestatia depusă de Ciprian Ciucu la măsura controlului judiciar. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă nicio declarație.

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