NOUA SCHIȚĂ A GUVERNULUI LUI NICUȘOR DAN. VA FI SAU NU, NOUL GUVERN DE SACRIFICIU? CINE ÎȘI ASUMĂ TAXELE?
Prima schiță a guvernului lui Nicușor Dan
Avem prima schiță a guvernului lui Nicușor Dan. Apar pe aceasta nume controversate, cum ar fi Dacian Cioloș sau actorul Marius Manole. Prim-ministrul ar putea fi Ilie Bolojan, așa cum Nicușor Dan a insistat toată campania că îl va numi șeful Guvernului.
Kelemen Hunor sau Marius Manole, viitori miniștri ai țării
PREMIER Ilie Bolojan
VICEPREMIER Marian Neacșu
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Cătălin Predoiu (PNL) sau Mihai Tudose (PSD)
MINISTERUL FINANȚELOR Bogdan Huțucă (PNL)
MINISTERUL AGRICULTURII Adrian Veștea (PNL) sau Florin Barbu (PSD)
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Ciprian Șerban (PSD) sau Simona Bucura Oprescu (PSD)
MINISTERUL CULTURII Marius Manole (actor) sau Kelemen Hunor (UDMR)
MINISTERUL EDUCAȚIEI Daniel David (PNL)
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Ana Birchall sau Cristian Diaconescu sau Dacian Cioloș
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Alexandru Rogobete (PSD)/ Emanuel Ungureanu (USR)/ Adrian Wiener (USR)
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR Sorin Grindeanu (PSD)
PREȘEDINTELE SENATULUI Ștefan Pălărie (USR) și Mircea Abrudean (PNL)
MINISTERUL ENERGIEI Sebastian Burduja (PNL)
MINISTERUL MEDIULUI Tanczos Barna UDMR sau Diana Buzoianu (USR)
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Cristian Ghinea (USR) / Marcel Boloş (PNL)/ Oana Țoiu (USR)
MINISTERUL JUSTIȚIEI Alexandru Dumitriu (USR) sau Radu Marinescu (PSD)
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Cătălin Predoiu (PNL) sau Mihai Tudose (PSD)
MINISTERUL ECONOMIEI Bogdan Ivan (PSD)
