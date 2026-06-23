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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine. Șeful statului pleacă în Polonia - SURSE
Nicușor Dan
Publicat23 iun. 2026, 11:31
Actualizat23 iun. 2026, 11:32
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine, potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS. Decizia vine după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.
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