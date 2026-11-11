Nicușor Dan: „Am pus o singură condiție: nu cu AUR”. Președintele neagă că ar fi cerut reducerea TVA

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 nov. 2026, 07:02

„Am pus o singură condiție: nu cu AUR.” Președintele Nicușor Dan spune că nu i-a cerut premierului să reducă TVA de la 1 ianuarie 2027 în schimbul susținerii noului Guvern. Singura condiție pe care a pus-o în negocierile pentru ieșirea din criza politică a fost ca AUR să nu facă parte din guvernare.

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