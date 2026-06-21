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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan i-a certat pe jurnaliști la sosirea la Congresul PNL și le-a cerut să-i elibereze calea
Ilie Bolojan
Președintele Ilie Bolojan a sosit la Congresul extraordinar al PNL într-un stil caracteristic, trecând rapid prin zona presei și evitând să ofere declarații despre temele aflate pe agenda reuniunii.
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