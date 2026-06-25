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Grindeanu, Bolojan și Fritz, negocieri cruciale la Vila Lac înainte de anunțul lui Nicușor Dan

Negocieri pentru formarea noului Guvern

Negocieri pentru formarea noului Guvern

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 15:38
Sursărealitatea.net

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt chiar în aceste momente în ședință la Vila Lac. Se poartă negocieri înainte de numirea viitorului premier.

La această oră, liderii politici Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor se află în discuții la Vila Lac, înainte de semnarea acordului politic dintre partide pentru constituirea viitorului executiv. Negocierile vizează conturarea unui consens în jurul noii formule de guvernare.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, acordul dintre forțele parlamentare ar putea fi finalizat chiar astăzi, joi, urmând ca nominalizarea noului premier să fie anunțată vineri de către președintele Nicușor Dan.

Este pentru a treia oară când șeful statului urmează să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, în cadrul actualei crize politice.

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