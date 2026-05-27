George Simion cere majorarea salariului minim și reformarea normei didactice. Apel în plenul Parlamentului

George Simion a cerut în plenul Parlamentului ca guvernanții să își îndrepte atenția către românii împovărați și să ia în calcul majorarea salariului minim la nivel național.

Liderul AUR a susținut că măsura este necesară în special în domeniul transporturilor, unde salariul minim ar trebui, în opinia sa, să fie raportat la nivelul salariului mediu.

Apel pentru salariul minim în transporturi

În discursul susținut în Parlament, George Simion a afirmat că actualele venituri din sectorul transporturilor nu reflectă realitatea economică și că șoferii de camion nu ar reuși să își asigure necesitățile de bază din pachetul salarial actual.

Acesta a susținut că toate beneficiile incluse în venitul final nu ar fi suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv cele legate de contribuțiile sociale.

Critici și solicitări în zona educației

În același discurs, liderul AUR a făcut referire și la sistemul de educație, solicitând revenirea profesorilor la norma de 18 ore.

Totodată, acesta a făcut un apel către colegii parlamentari, în special către reprezentanții PSD și către comisia de specialitate din Senat, pentru a corecta greșelile guvernelor anterioare.

George Simion a susținut că aceste măsuri ar trebui să înceapă cu sistemul de educație, în contextul unor reforme mai largi în zona muncii și a salarizării.

„Astăzi România face un pas mare înainte pentru drepturile lucrătorilor. Ar fi foarte bine să continuăm în aceeași notă, și să punem problema salariului minim în domeniul transporturilor, care trebuie să fie la nivelul salariului mediu, altfel toate alte beneficii care sunt integrate în suma finală pe care o primește un șofer de camion nu o să ajungă pentru plata pensiilor acestor oameni care sunt printre sectoarele productive din România.

Și dacă vorbim de lucrători fac un apel la toți colegii parlamentari, în special la PSD și la Comisia de Senat de Educație, ar trebui ca profesorii să revină la norma de 18 ore și ar trebui ca toate greșelile făcute de fostul guvern din care ați făcut parte să fie reparate.

Să începem cu cadrele didactice și să începem, dacă e nevoie, domnul Solomon, și cu Burebista, pentru că face parte din istoria noastră”, a spus George Simion în plenul Parlamentului.

