Florin Barbu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii: 18 voturi „pentru”, 12 „împotrivă”

Publicat 19 oct. 2026, 13:37 Actualizat 19 oct. 2026, 15:23

Florin Barbu, propus ministru al Agriculturii în Guvernul Niculescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Au fost 18 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” și o abținere. Barbu a fost primul ministru propus de PSD audiat în comisii.

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