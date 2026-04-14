EXCLUSIV Ninel Peia anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, chestorul Senatului, Ninel Peia, a anunțat declanșarea procedurilor oficiale pentru dărâmarea Executivului condus de Ilie Bolojan. Senatorul susține că deține deja sprijinul necesar pentru depunerea moțiunii, beneficiind de susținerea AUR și a unor parlamentari independenți.

Ninel Peia a declarat că nemulțumirea populară provocată de inflație și de „blocajul instituțional total” a dus la o concluzie radicală: Guvernul Bolojan trebuie să plece. Acesta a anunțat că, începând de miercuri dimineață, va demara oficial strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură, precizând că demersul nu este unul simbolic, ci se bazează pe cifre concrete.

„Matematica este simplă”: Peste 120 de semnături confirmate

Potrivit chestorului Senatului, opoziția a reușit deja să mobilizeze un „nucleu dur” care depășește pragul constituțional necesar de 117 semnături pentru depunerea moțiunii.

Susținerea AUR: Președintele George Simion ar fi confirmat sprijinul celor 90 de parlamentari ai grupului.

Grupul PACE România: O forță de 12 senatori și 15 deputați afiliați.

Independenții: Alți 4 senatori care au părăsit coaliția de guvernare s-au alăturat demersului.

„Avem deja peste 120 de semnături confirmate. Moțiunea va fi depusă și va intra în dezbatere imediat după data de 20 aprilie”, a subliniat Ninel Peia.

Ultimatum pentru PSD: „Moțiune sau blat?”

O componentă centrală a strategiei anunțate de Peia vizează Partidul Social Democrat. Senatorul a pus presiune pe conducerea PSD, care urmează să decidă pe data de 20 aprilie, la ora 17:00, dacă se va retrage de la guvernare.

Peia avertizează că o simplă retragere a miniștrilor social-democrați ar fi insuficientă și ar reprezenta un „blat ordinar”, deoarece i-ar permite premierului Bolojan să numească miniștri interimari pentru o perioadă de 45 de zile.

„O moțiune de cenzură adoptată în Parlament înseamnă o sentință definitivă. Dacă vreți cu adevărat să scăpați de regimul Bolojan, veniți luni și semnați. Voi fi la ușa ședinței lor cu tabelul de semnături”, a declarat acesta, contestând ideea că premierul nu ar putea numi interimari în cazul unei schimbări de componență.

Calendarul moțiunii

Conform declarațiilor, calendarul opoziției este următorul:

15 aprilie: Începerea oficială a strângerii de semnături. 20 aprilie (ora 17:00): Negocieri decisive la ușa grupului PSD din Senat. După 20 aprilie: Depunerea oficială a moțiunii de cenzură și intrarea în dezbaterea plenului reunit.

Reprezentanții Guvernului Bolojan nu au emis încă un punct de vedere oficial față de anunțul depunerii moțiunii, însă tensiunile din arcul guvernamental par să atingă un punct critic înaintea termenului limită de 20 aprilie.