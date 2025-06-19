EȘEC ÎN NEGOCIERILE DINTRE NICUȘOR DAN ȘI ILIE BOLOJAN. PREȘEDINTELE REFUZĂ MAJORAREA TVA, BOLOJAN AR PUTEA FI SCOS DIN CĂRȚI. ÎNTÂLNIREA CU PARTIDELE, ANULATĂ! ȘEDINȚĂ DE URGENȚĂ LA PSD

Negocierile pentru formarea noului Guvern s-au blocat, în urma unui conflict deschis între președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, favorit până acum pentru funcția de premier. Potrivit surselor Realitatea Plus, tensiunile au izbucnit din cauza propunerii venite din partea lui Bolojan privind majorarea TVA – o măsură pe care președintele a respins-o categoric.

În campania electorală, Nicușor Dan a promis în mod explicit că nu va accepta o creștere a taxei pe valoare adăugată, iar acum își menține poziția. În aceste condiții, discuțiile programate pentru joi seară cu liderii partidelor politice au fost anulate.

Sursele citate afirmă că Ilie Bolojan ar fi transmis conducerii PNL că este dispus să facă un pas în spate, dacă președintele nu îl susține. Partidul ar putea avansa o nouă propunere de premier, acceptabilă pentru Cotroceni.

Criza politică se adâncește, mai ales în contextul în care vineri expiră interimatul lui Cătălin Predoiu. România riscă să se prezinte fără un guvern stabil la Consiliul EcoFin, unde trebuie prezentat planul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

În acest context tensionat, conducerea PSD a convocat o ședință de urgență în această seară, de la ora 20:00.

Discuțiile între actorii politici urmează să fie reluate tot în această seară, însă incertitudinea privind formarea noului Guvern persistă.

Sursa: Newsinn