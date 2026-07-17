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Politica· 2 min citire
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”
Cristina Butură (deputat AUR)
Publicat17 iul. 2026, 11:07
Actualizat17 iul. 2026, 11:08
cristina butura
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