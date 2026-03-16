Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari

Ce planuri are șeful Guvernului.

"Măsurile care să aducă mai mulți oameni activi pe piața muncii sunt esențiale".

De aceea, este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48 –50 de ani. Avem nevoie de mai mulți oameni activi și de un sistem de pensionare sustenabil pe termen lung.

Reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, vom construi o economie mai competitivă și mai rezistentă", a afirmat premierul, prezent la lansarea Studiului Economic pentru România 2026, document elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.