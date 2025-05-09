BĂSESCU ATACĂ DIASPORA PENTRU CĂ NU VOTEAZĂ CU NICUȘOR, DEȘI ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE AU TRIMIS 6 MILIARDE DE EURO ÎN ȚARĂ

Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa românilor din diaspora, la doar câteva zile după ce aceștia au votat masiv cu George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. Fostul președinte îi critică pe cei plecați din țară pentru opțiunea electorală, susținând că România nu își poate permite să riște direcția pro-europeană din cauza unor oameni care nu mai locuiesc în țară.

Declarațiile sale vin într-un context tensionat, în care diaspora a fost decisivă în trecutul electoral al lui Traian Băsescu. Fostul președinte a câștigat ambele mandate cu sprijinul românilor din afara granițelor, însă acum pare să fi schimbat radical discursul.

„Diaspora trebuie atenționată pentru că România nu-și poate permite să își riște statutul de țară care a adoptat valorile UE și ale NATO pentru niște oameni care nu locuiesc în țară. Va trebui să ne hotărâm…”, a declarat Băsescu, într-un mesaj transmis public.

În ultimii doi ani, românii din diaspora au trimis în țară peste 6,5 miliarde de euro, echivalentul a 2% din PIB-ul României. Mai mult, potrivit datelor oficiale, contribuțiile lor sunt aproape egale cu volumul total al investițiilor străine directe atrase în aceeași perioadă. Cea mai mare sumă a fost transferată din Marea Britanie – aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Cu toate acestea, Băsescu a ales să-i critice pe românii din diaspora pentru că nu îl susțin pe Nicușor Dan, candidatul pe care fostul șef al statului îl promovează intens pe rețelele sociale. A afirmat că, după „gafa doamnei Lasconi cu pozele”, singura variantă rămasă ar fi Nicușor Dan.

Mai mult, în ajunul primului tur, Traian Băsescu a postat un mesaj scurt pe rețelele de socializare, care conținea doar numele candidatului Nicușor Dan, scris cu majuscule – un gest interpretat ca un apel direct către electoratul de dreapta. Reacțiile sale față de votul din diaspora stârnesc acum controverse, în condițiile în care acești români au contribuit semnificativ la economia națională și la succesul electoral al fostului președinte în trecut.

Sursa: Newsinn