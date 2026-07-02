Anca Alexandrescu: Bătălia meschină de la București este pe funcții, pe poziții și pe putere

Anca Alexandrescu a lansat miercuri seară, în editorialul emisiunii Culisele statului paralel, o critică fermă la adresa celor mai recente evoluții de pe scena politică, denunțând haosul, ipocrizia și jocurile de putere care, în opinia ei, îi lasă pe cetățeni complet în afara ecuației.
"În mod normal, eu ieri nu aflasem despre subiectul azilelor din Bihor pentru că am avut o cu totul altă treabă toată ziua și nu văzusem subiectul respectiv. Am văzut aseară materialul, însă printe picături am reușit să mă documentez azi. Mi‑a trimis și doamna avocată din Arad niște lucruri. Am citit și eu, am căutat în trecut, am văzut foarte multe lucruri. Nu plec după fentă. Mă voi poziționa din punct de vedere jurnalistic în această seară altfel decât toți ceilalți.
Am văzut și imaginile, am văzut cum arăta acolo înăuntru. Nu știu ce este în spatele poveștii, nu știu ce probe au cei de la DIICOT pentru tot ceea ce au spus, dar știu un singur lucru. Eu, aici, în emisiune, am arătat și tineri, și oameni simpli care s‑au dus și au făcut treaba statului. Adică i‑au ajutat pe cei nevoiași, pe cei care nu mai au rude, pe cei care nu mai au din ce să trăiască. I‑am aplaudat și i‑am ajutat să apeleze la public pentru a aduna banii necesari ca să le ofere acestor oameni măcar o mângâiere, o alinare sau o viață decentă, după caz, cum s‑a putut.
Am văzut ce a făcut Viorel Pașca. Am văzut și clădirile de acolo. Să știți că sunt spitale în România care nu arată cum arătau acele clădiri. Nu știu ce este în spatele poveștii, dar știu un lucru clar: statul român, de foarte multă vreme, și‑a abandonat cetățenii. Iar statul român, pe acest subiect, nu face foarte multe lucruri. Nu face mai nimic, de fapt, de mulți ani de zile. O să discut despre asta pe larg de la ora 22, după ce vom termina subiectele politice cu noutăți, pentru că echipa mea a luat legătura și cu primarul de la Holod. Da, într‑adevăr, acolo a fost și Dacian Cioloș.
Este foarte clar că Ilie Bolojan minte prin omisiune, răspunzând doar la ceea ce se întâmplă astăzi cu DIICOT, pentru că știe foarte clar ce este acolo. Oamenii lui din echipă, în special Arina Moș, care a fost directoare la asistență socială și astăzi este secretar la Camera Deputaților și mâna lui dreaptă, chiar l‑a premiat pe Pașca, ca să fie foarte clar. Absolut toți știau ce face acel om acolo. Punctul meu de vedere este foarte clar: dacă acel om a greșit cu ceva, ajutându‑i pe cei care nu aveau familii, atunci tot statul român care a avut cunoștință de ceea ce se întâmplă acolo trebuie arestat.
Nu numai familia Pașca. Începând de la Bolojan, Arina Moș, primarul din Holod, domnul Pâslaru de la Ministerul Muncii, care a fost și în trecut și știa exact subiectul — toți cei care au acoperit, dacă într‑adevăr este ceva ilegal. Dar cred că, de fapt, ar trebui să plece toți acasă în primul rând. Pentru că este un sistem care nu mai poate funcționa așa. Un sistem care își bate joc de oamenii cu dizabilități, un sistem care își bate joc de pensionari, un sistem care își bate joc de oamenii care ajung în astfel de situații. Unii poate pentru că au fost neglijenți, alții pentru că așa i‑a adus soarta. Noi, ca societate și ca stat, ar trebui să facem ceva pentru oamenii ăștia.
Habar n‑am de ce acest om a ținut toată această poveste pe persoană fizică. Aici și eu am un foarte mare semn de întrebare. Dar, ca principiu, pare că acest om, ca și mulți alții, a făcut ce nu face statul. O să discutăm, bineînțeles, despre chestiunile politice. Și ieri, în emisiunea de aseară, s‑a discutat foarte clar, împreună cu domnul Antonescu, despre ofensiva sau o reînnoire a ofensivei globalisto‑marxiste‑soroșiste din Europa.
Ăsta este și motivul pentru care Ilie Bolojan este atât de susținut din afara țării. Mă uitam astăzi cum se leagă lucrurile. Parchetul European, condus încă de doamna Laura Codruța Kövesi, este într‑o ofensivă majoră împotriva partidului lui Marine Le Pen. Nu‑i de ieri, de astăzi, dar ce credeți? În zilele astea au fost percheziții în mai multe țări din Uniunea Europeană în legătură cu partidul lui Marine Le Pen.
Pe de altă parte, Uniunea Europeană pune presiune pe guvernul nou care se formează în Anglia pentru a reface legătura dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit. Este o disperare majoră a globaliștilor marxiști de a reveni, de a‑și păstra pozițiile, de a recupera ceea ce au pierdut. Este foarte clar că va fi aproape imposibil, pentru că partidele suveraniste, patrioții, cresc văzând cu ochii. Nemulțumirea oamenilor este uriașă.
Mă uitam astăzi, vedeam pe site‑ul lui Andrei Bădin că în Germania cresc chiriile, după ce ieri v‑am arătat că Volkswagen dă afară 100.000 de angajați în următorii 2 ani. În România însă am văzut că apar tot mai multe anunțuri: oameni de afaceri, întreprinzători care își mută afacerile în Georgia din cauza măsurilor economice luate de Ilie Bolojan. Este o chestiune generalizată.
Cu atât mai mult trebuie să înțelegem foarte bine care este bătălia astăzi. Bătălia meschină de aici, de la București, este, bineînțeles, pe funcții, pe poziții și pe putere. Mă uit la declarațiile politicienilor, și de o parte, și de cealaltă, cu tristețe. Sunt efectiv ca la grădiniță. Mai au mult, foarte mult, până ajung politicieni adevărați. Însă, din păcate, cetățeanul nu este nicăieri. Toate discuțiile care se poartă în ultima perioadă asta arată: că voi nu contați. Și nu veți conta în continuare. Știu că nu vă place ce vă spun. Dar ei își vor aranja în continuare jocurile în funcție de tabăra în care sunt și de cine îi susține în spate. Bătălie majoră între conservatori și neomarxiștii roșii, fără nicio altă nuanță.”