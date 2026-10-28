Anca Alexandrescu, atac dur la adresa AUR și a lui George Simion. „Pare că a făcut un pact cu Ilie Bolojan”

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 oct. 2026, 13:40

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat un atac dur la adresa lui George Simion, sugerând că liderul AUR ar avea o înțelegere ascunsă cu fostul premier Ilie Bolojan. Argumentul invocat de jurnalistă este decizia AUR de a-l chema pe noul premier, Luca Niculescu, să dea explicații despre deficitul bugetar, în loc să îi ceară explicații fostului premier interimar, Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu s-a întrebat de ce opoziția nu a depus plângeri împotriva celor pe care îi acuză că au ascuns adevărata stare a finanțelor publice.

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