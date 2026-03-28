Adevăratele probleme ale țării ignorate de Guvern - acuză un senator AUR

Senatorul botoșănean Cătălin Silegeanu consideră că guvernanții și politicienii de la guvernare sunt orientați doar spre căpătuială sau protejarea intereselor de partid, ignorând problemele reale ale României.

”Vedem că unii pleacă de la guvernare, alții își dau demisia. În realitate, e doar un joc politic, pentru ca noi, muritorii de rând, să credem că într-adevăr ei vor să facă ceva pentru România. În realitate, își văd propriile lor interese și propriile lor jocuri”, a declarat senatorul Silegeanu.



Acesta a subliniat adevăratele interese ale Guvernului care ar fi trebuit să se afle pe agenda de lucru. ”Nimeni nu vorbește că Dacia lansează două noi modele în altă țară. Nimeni nu vorbește de Azomureș, că guvernul României îl îngroapă. 1000 de oameni au fost dați afară. Avem Chimcomplexul care iarăși se închide. Avem minerii care au venit disperați la București pentru că nu mai au ce să pună pe masă și trebuie să plece din această țară. Guvernul le întoarce spatele, Bolojan nu-și dorește comunicare. Este vorba de interesele de partid, care primează interesului de țară”, a adăugat Silegeanu.