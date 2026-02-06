UE ia în calcul o nouă pensie obligatorie. Toți angajații ar putea fi înscriși automat într-un sistem privat suplimentar
UE ia în calcul o nouă pensie obligatorie. Toți angajații ar putea fi înscriși automat într-un sistem privat suplimentar
UE vrea și instrumente digitale pentru urmărirea pensiilor
Uniunea Europeană discută o schimbare majoră în arhitectura sistemelor de pensii: introducerea unei a doua pensii obligatorii, bazată pe economisire privată, în care angajații ar fi înscriși automat. Propunerea vine pe fondul îngrijorărilor că pensiile publice nu vor mai putea asigura un nivel de trai decent în viitor, în condițiile îmbătrânirii populației și ale scăderii numărului de contribuabili.
O pensie suplimentară, automată, dar cu opțiunea de retragere
Modelul propus nu ar elimina libertatea individuală. Cetățenii ar fi înscriși automat în sistem, însă ar putea ieși din el dacă aleg explicit acest lucru. Scopul este creșterea participării, având în vedere că mulți europeni amână sau evită economisirea pentru vârsta pensionării, anunță Comisia Europeană pe portalul oficial.
În prezent, doar 20% dintre europeni au pensii ocupaționale și aproximativ 18% au pensii private – cifre considerate insuficiente pentru a asigura stabilitate financiară la bătrânețe.
Cum ar funcționa noul sistem
Contribuțiile ar fi investite în instrumente financiare precum:
acțiuni
obligațiuni
fonduri de investiții
Acestea ar genera randament pe termen lung, similar modelelor deja existente în alte țări.
Cea mai bună țară din Europa unde te poți retrage la pensie. Mare, soare, prețuri bune și acces la servicii medicale de calitate
Țări care au testat deja sistemul
Propunerea nu pornește de la zero. Mecanisme similare funcționează deja în:
Marea Britanie – unde înscrierea automată a crescut masiv participarea
Noua Zeelandă – cu un sistem stabil și popular
Italia și Polonia – unde participarea a crescut treptat
Irlanda, care va introduce înscrierea automată în 2026
Experiența acestor state arată că majoritatea oamenilor rămân în sistem după înscriere, chiar dacă au opțiunea de a renunța.
UE vrea și instrumente digitale pentru urmărirea pensiilor
Pe lângă pensia suplimentară automată, Uniunea Europeană propune:
platforme digitale prin care cetățenii să își poată verifica drepturile la pensie
estimări clare ale veniturilor viitoare
„tablouri de bord” naționale și europene pentru monitorizarea sustenabilității sistemelor de pensii
Aceste instrumente ar ajuta atât cetățenii, cât și factorii de decizie să înțeleagă mai bine evoluția sistemelor de pensii.
De ce este necesară o schimbare
Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri suplimentare, generațiile viitoare riscă să se confrunte cu pensii publice tot mai mici. Îmbătrânirea populației și presiunea pe bugetele naționale fac ca economisirea privată să devină o componentă esențială a securității financiare la vârsta pensionării.
Propunerea UE se află încă în discuție, însă direcția este clară: europenii ar putea avea în curând două pensii obligatorii – una publică și una privată, cu înscriere automată.
Citește și:
- 08:02 - Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €
- 18:14 - Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
- 08:12 - Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
- 17:19 - Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News